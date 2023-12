Un ragazzo di 16 anni di origine magrebina è stato arrestato nella notte a Faenza, dalla Polizia con l’accusa di avere accoltellato all’addome per futili motivi un quindicenne nordafricano.

Ora si trova nel carcere bolognese per minori del Pratello per tentato omicidio pluriaggravato in attesa di essere ascoltato dai magistrati alla presenza del suo avvocato Matteo Olivieri (l’udienza di convalida è stata fissata per martedì mattina).

Ci sarebbe un’aspra lite per questioni di viabilità dietro l’accoltellamento che, nel pomeriggio di sabato, ha ferito seriamente un minorenne nordafricano. Tutto è successo intorno alle 16.30 quando, dai primi riscontri, il guidatore di una vettura è arrivato sotto casa di un parente per far salire in auto il ragazzino. In quel momento, lungo la strada, è giunta una seconda auto con a bordo degli altri stranieri. Non è chiaro se la prima intralciasse la viabilità ma, all’improvviso, è iniziata la discussione tra gli automobilisti. Gli animi si sono surriscaldati fino a quando dall’abitazione è uscito un minorenne che avrebbe aggredito il ragazzino che stava per salire sulla prima vettura. E’ spuntato un coltello e, un fendete, ha raggiunto quest’ultimo all’addome.

E’ scattato l’allarme che ha fatto accorrere sul posto le pattuglie di polizia di Stato e carabinieri, oltre all’ambulanza con l’auto medicalizzata. Le forze dell’ordine sono riuscite a riportare la calma mentre, il ferito, dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasferito d’urgenza al “Bufalini” di Cesena dove non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sono in corso le indagini da parte della polizia di Stato per ricostruire con esattezza la vicenda.