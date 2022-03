Pubblicato il trailer del film “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”

Reso disponibile online da Amazon il trailer ufficiale del film su Laura Pausini: “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”

“Cosa avrebbe fatto Laura se non avesse vinto Sanremo?” è la domanda al centro del film che sarà disponibile sulla piattaforma Prime Video a partire dal 7 aprile. Sarà inoltre disponibile su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

Per raccontare la sua storia, Laura Pausini torna sui suoi passi, dall’infanzia a tutte le tappe di una straordinaria carriera e alla quotidianità, immaginando per la prima volta quello che sarebbe potuto succedere se non fosse diventata una cantante.

Il film, girato in parte a Faenza, è stato scritto e diretto da Ivan Cotroneo. La sceneggiatura è firmata anche da Monica Rametta. Protagonista è la stessa Laura Pausini.