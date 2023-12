Accademia Perduta/Romagna Teatri, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, presenta la nuova edizione della rassegna di TEATRO COMICO ospitata dal prestigioso palcoscenico del Teatro Alighieri.

“Anche quest’anno la rassegna del teatro Comico – afferma l’Assessore alla cultura Fabio Sbaraglia – si conferma una delle più attese, con una programmazione che, come sempre, vede protagonisti artisti amati dal pubblico e di grande successo. Per una città che come Ravenna ama e vive il teatro con grande partecipazione è importante proporre al pubblico un’offerta ampia e sempre varia, e da questo punto di vista la lunghissima attività di Accademia Perduta/Romagna Teatri si integra perfettamente, con leggerezza, altissima professionalità e qualità delle proposte, nel nostro panorama di spettacoli”.

Come nelle passate Stagioni, la rassegna è composta da quattro appuntamenti, programmati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, e sarà inaugurata da Katia Follesa e Angelo Pisani che, accompagnati da un corpo di ballo, presenteranno il divertente spettacolo sulla vita di coppia Ti posso spiegare. Seguiranno Alessandro Fullin e Simone Faraon in Le sorelle Robespierre e la folle comicità, anche musicale, della Rimbamband nello spettacolo Manicomic con la regia di Gioele Dix. Chiudono il cartellone Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta nell’esilarante commedia “generazionale” e degli equivoci Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?