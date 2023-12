Incidente ancora da chiarire verificatosi in via Magazzini Posteriori dove un’auto, o forse un altro mezzo, è andato a sbattere contro il dehor del ristorante Alchimia, distruggendolo. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’altra vettura, in sosta accanto alla struttura, anch’essa danneggiata. Il conducente che però ha perso il controllo del mezzo, dopo lo schianto, ha fatto manovra ed è ripartito, facendo perdere le proprie tracce, senza nemmeno lasciare un messaggio o farsi vivo l’indomani con i titolari del ristorante per autodenunciarsi. Per questo ora dal ristorante sono alla ricerca di informazioni, nel tentativo di risalire al responsabile del danneggiamento.