Il sindaco Mattia Missiroli ha incontrato il Col. Pilota Andrea Giuseppe Savina il quale andrà a ricoprirere altro incarico e il Col. Pilota Antonio Viola che subentrerà al suo posto al Comando del 15° Stormo di Cervia, il prossimo 4 luglio.

All’incontro era presente anche il Vicesindaco Gianni Grandu.

Il Sindaco ha ringraziato il Col. Savina per il lavoro svolto con alta professionalità e per la disponibilità sempre dimostrata nel collaborare proficuamente con l’amministrazione, le altre istituzioni e realtà del territorio.

Al Col. Viola ha rivolto un caloroso benvenuto a nome di tutta la città, rinnovando la più sincera stima e fiducia nel rapporto di collaborazione reciproca con l’aeroporto di Pisignano intrapreso da molti anni, nel rispetto delle esigenze della base e della vita civile e sociale della comunità.

Il Sindaco inoltre ha evidenziato come l’attività del 15° Stormo sia particolarmente preziosa per la salvaguardia della vita umana nelle operazioni di soccorso per la ricerca di dispersi, per il trasporto sanitario d’urgenza e per la lotta agli incendi boschivi. La presenza dell’Aeronautica fa parte del nostro tessuto e vive di un’interazione fattiva, sensibile alle diverse realtà del territorio cervese.