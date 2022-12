L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha pubblicato un bando per l’erogazione di un voucher a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico, per consentire la prosecuzione e/o l’avvio dell’attività sportiva da parte dei loro figli per la stagione 2022-2023.

I fondi sono erogati dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere l’accesso dei giovani con disabilità e/o appartenenti a nuclei familiari con quattro o più figli alla pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà e dell’abbandono dello sport.

Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un unico voucher del valore massimo pari a 200 euro.

I destinatari sono i giovani di età compresa tra i 6 e i 26 anni con disabilità documentata, e giovani appartenenti a famiglie con quattro o più figli fino a 26 anni, residenti in uno dei Comuni dell’Unione.

La domanda dovrà essere presentata entro le 23.59 di martedì 27 dicembre 2022 esclusivamente online collegandosi sul sito www.labassaromagna.it nella Sezione Servizi online – Sostegno economico alle famiglie.

Al momento della domanda, è necessario essere in possesso dell’attestazione Isee (Indicatore situazione economica equivalente)non superiore a 28mila euro, e aver effettivamente sostenuto il costo di iscrizione per i propri figli o per sé (nel caso di giovani maggiorenni) a corsi e attività sportive organizzate dalle associazioni sportive dilettantistiche.

In caso di più figli iscritti a corsi/attività sportive e motorie organizzate da associazioni sportive dilettantistiche potrà essere presentataun’unica domanda con l’apposita documentazione.

Per maggiori informazioniscrivere a sportellosociale@unione.labassaromagna.it, oppure rivolgersi direttamente allo Sportello sociale educativo del proprio Comune di residenza.