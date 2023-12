L’amministrazione comunale ha aderito al Progetto “LI.BE.RE. – Libertà, Indipendenza, Benessere” per promuovere la cultura delle pari opportunità e potenziare le risorse delle donne nella gestione delle problematiche legate alla condizione femminile e alla violenza di genere.

Il sostegno al progetto di Linea Rosa è rivolto in particolare ad attuare interventi atti a “attrezzare” le donne per prevenire e contrastare aggressioni e violenze, compresi corsi di autodifesa.

Linea Rosa è attiva da oltre trent’anni e gestisce il Centro antiviolenza di Ravenna, con sportello decentrato attivo presso il servizio comunale “SeiDonna” di Cervia e le strutture di riferimento di protezione delle donne, incluse le Case Rifugio presenti sul territorio comunale di Cervia.

Il progetto inoltre contribuisce ad arricchire l’attività promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità, realizzando rassegne di eventi, incontri e varie progettualità legate alle tematiche femminili.

Il contributo a Linea Rosa a sostegno del progetto LI.BE.RE. è di 2.480 euro.

L’Assessora alle Pari opportunità Michela Brunelli ha dichiarato: “Il sostegno al progetto LI.BE.RE. testimonia come, ancora una volta, questa amministrazione sia attenta e sensibile alla situazione della condizione femminile. In questi anni abbiamo realizzato tanti eventi, iniziative, incontri per tenere sempre alta l’attenzione e la sensibilità suidiritti delle donne, la loro libertà e contro la violenza che ogni giorno subiscono. Gli ultimi periodi, sconvolti da tanti femminicidi, hanno visto ondate di forte sdegno sul fenomeno, ma non dobbiamo mai permettere che i riflettorisi spengano. Noi perseguiremo su questa strada per lasciareun segnale che si riverberi anche nel futuro, un monito e un richiamo forte a non dimenticare e a non spegnere le luci”.