Progetto del Rotary per contrastare l’incendio nei boschi: due nuove bocchette d’acqua in Val Sintria | VIDEO

Due nuovi punti di prelievo dell’acqua, a Brisighella e a Zattaglia, per aiutare i Vigili del Fuoco nello spegnimento di eventuali incendi. Il Rotary Club Castel Bolognese Romagna Ovest ha presentato la conclusione del Progetto Grisù, progetto dal valore di 3 mila euro, sviluppato durante gli ultimi due anni di pandemia in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, con i volontari dei Vigili del Fuoco di Casola Valsenio, con il Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, con i Consorzi Irrigui della Val Sintria Riolo Terme e con Idrologica. Sono così state realizzate due bocchette per il prelievo d’acqua per il servizio antincendio in zone del territorio sprovviste o svantaggiate. Il progetto è stato presentato a Imola, alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e del Rotary Club di Imola