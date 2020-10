Presentata la nuova Trilogia d’Autunno del Ravenna Festival: un viaggio nell’anima dedicato a Dante

Un viaggio nell’anima, un cammino alla ricerca del Sé perduto. Dal 4 al 10 novembre va in scena a Ravenna la Trilogia d’Autunno del Ravenna Festival. Danza, musica e poesia, dedicati a Dante. Il passo a due al Pala De André di Svetlana Zakharova e Vadim Repin, il “mistero per voci e pellegrine” da un’idea di Cristina Muti che prende il titolo di “Quanto in femmina foco d’amor”, in scena nella Basilica di San Francesco, e “Faust Rapsodia”, al Teatro Alighieri per la regia di Luca Micheletti e la direzione di Antonio Greco alla guida di Orchestra e Coro Cherubini. È un programma riadattato alla crisi sanitaria che ancora incombe. Il programma originariamente ideato sarà presentato nel 2021.

Come quest’estate, con oltre 45 mila collegamenti, anche il programma d’autunno sarà trasmesso in streaming. La presentazione del cartellone è avvenuta durante le prove al Teatro Alighieri, dove è stata installata l’opera “Italica, simbolo della trilogia, realizzata da Francesca Fabbri durante il lockdown.