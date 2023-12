Presentata la Nott de Bisò: confermato il programma, cambiano gli stand dei rioni

Confermato il tradizionale programma della Nott de Bisò a Faenza, il grande rogo del 5 gennaio che si lascia alle spalle simbolicamente l’anno passato, aprendo le porte al futuro. Quest’anno per il territorio della Romagna Faentina saranno molteplici gli eventi da bruciare metaforicamente nel focolare che si sprigionerà dal fantoccio del Niballo. L’alluvione, gli incendi, il terremoto e tutte le conseguenze che hanno portato.

Già in vendita il nuovo servizio di gotti e brocca per celebrare la tradizione. Una ricorrenza che però in realtà avrà un piccolo cambiamento. Cambieranno infatti gli stand dei rioni, non più a norma. Per il resto invece il programma si ripresenterà uguale, compresi i nuovi laboratori culturali nel pomeriggio in Piazza del Popolo, che porteranno avanti idealmente gli incontri dedicati al palio ideati nelle varie scuole di ogni ordine e grado, a cui hanno partecipato 42 classi