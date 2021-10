Le nuove regole per le discoteche lasciano molti dubbi: “Dobbiamo valutare i costi e i benefici”

Le nuove regole per la capienza delle discoteche continuano a lasciare molta incertezza nel settore. Da lunedì 11 ottobre ripartiranno le attività nei locali: 75% la capienza all’aperto nei territori in zona bianca, 50% al chiuso, green pass, impianti di aerazione adeguati, mascherine che possono essere tolte in pista, mantenendo però la distanza. Il governo ha inoltre ipotizzato anche un inasprimento delle sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati dai gestori i nuovi limiti percentuali delle presenze