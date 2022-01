Allo stato attuale, stante la debole nevicata, la circolazione delle strade sul territorio comunale non desta preoccupazione. I tecnici del Comune monitorano costantemente la situazione che al momento è sotto controllo e non risulta necessario l’intervento con mezzi spazzaneve. In serata e durante la notte si provvederà comunque a scopo precauzionale alla salatura dei punti critici, sia in città che nel forese, anche se le temperature sono previste in rialzo e non dovrebbero scendere sotto lo zero. Le scuole di ogni ordine e grado saranno regolarmente aperte.