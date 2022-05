Lunedì 30 maggio dalle 17 alle 19 avrà luogo lo show di acconciatura di fine anno di ENGIM Emilia-Romagna; l’evento si terrà presso Ubuntu, l’impresa formativa della scuola, nella splendida cornice del Giardino Rasponi.

Lo show, a tema acconciature anni 80, 90 e 2000, vede coinvolti gli allievi e le allieve dei corsi di acconciatura di ENGIM Emilia-Romagna, ed è volto a mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite durante gli anni di corso. In tal senso, è un’ottima occasione per mettere in mostra quanto imparato nel loro percorso formativo. Durante lo show gli studenti saranno seguiti dai loro docenti di VNT Accademia, rinomata azienda presente nel territorio con diversi saloni fra Ravenna, Lugo, Russi e Milano Marittima.

L’evento è completamente gratuito ed è rivolto a tutta la cittadinanza.

ENGIM Emilia-Romagna crede nella partecipazione e ci tiene a invitare i cittadini e le cittadine di Ravenna e dintorni all’evento.