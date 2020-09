Più di 4mila test sierologici realizzati al personale scolastico: un solo tampone positivo

Sono 4011 i test sierologici sino ad ora effettuati negli ambulatori di Ravenna, Faenza e Lugo al personale scolastico che ha scelto di aderire alla campagna promossa dalla regione Emilia Romagna in vista dell’inizio delle attività didattiche. Di questi, 26 test sierologici e solamente un tampone risultano positivi. Sono invece 1124 i lavoratori del mondo della scuola che hanno effettuato il test sierologico presso i medici di medicina generale: 9 test sono risultati positivi, e non si sono registrati invece tamponi con esito positivo. Nessuno aveva quindi il virus in atto al momento dell’esecuzione del test sierologico.