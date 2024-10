In occasione del Mei, in programma da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, il Comando della polizia locale dell’Unione ha disposto alcune modifiche alla viabilità.

• In piazza del Popolo: dalle ore 15 di giovedì 3 alle 18 di lunedì 7 ottobre, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata (ne sono esclusi i mezzi di soccorso, i veicoli al servizio della manifestazione e quelli degli operatori del mercato negli orari consentiti);

• In piazza della Libertà: dalle ore 15 di giovedì 3 alle 18 di lunedì 7 ottobre, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata (ne sono esclusi i mezzi di soccorso, i veicoli al servizio della manifestazione e quelli degli operatori del mercato negli orari consentiti);

• In piazza Martiri della Libertà, tra via Marescalchi e palazzo Podestà: dalle ore 13 di sabato 5 alle 24 di domenica 6 ottobre, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata (ne sono esclusi i mezzi di soccorso, i veicoli al servizio della manifestazione per carico e scarico);

• nella parte di piazza Martiri Della Libertà tra via Manfredi e via Marescalchi, nella prima fila di box di sosta lato Ravenna (lato civ. 11) escluso il box riservato alla sosta dei veicoli per persone invalide:

– dalle ore 14 dalle ore 24 di venerdì 4 ottobre, divieto di sosta con rimozione forzata (ne sono esclusi i veicoli al servizio della manifestazione con esposizione di pass);

– dalle ore 13 di sabato 5 alle 24 di domenica 6 ottobre, divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto veicoli al servizio della manifestazione con esposizione pass per attività di carico e scarico);

• In via Bertucci, da corso Garibaldi a via Paolo Costa: dalle ore 14 di venerdì 4 alle 18 di lunedì 7 ottobre, divieto di sosta con rimozione forzata (tranne per i veicoli al servizio della manifestazione con esposizione pass per attività di carico e scarico);

• In via Barilotti, dall’intersezione con piazza della Libertà fino al civ. 5/A dalle ore 8 di giovedì 3 alle 18 di lunedì 7 ottobre, divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della strada (eccetto mezzi della manifestazione);

• In tutta piazza san Francesco eccetto la continuazione di via della Croce, dalle ore 8 alle 24 di domenica 6 ottobre, divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto veicoli della manifestazione con esposizione del pass);

• In piazza Nenni (Molinella), dalle ore 8 di giovedì 3 alle 18 di lunedì 7 ottobre, divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto i veicoli al servizio della manifestazione con esposizione pass);

• In corso Mazzini, tra via Pistocchi e piazza del Popolo-piazza della Libertà e in corso Saffi da via Marco da Faenza alle piazze del Popolo-della Libertà: dalle ore 17 alle 24 di sabato 5 ottobre e dalle ore 14 alle 23 di domenica 6 ottobre, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto mezzi di soccorso e veicoli al servizio della manifestazione);

• All’intersezione via Pistocchi – corso Mazzini: dalle ore 17 alle 24 di sabato 5 ottobre, e dalle ore 14 alle 23 di domenica 6 ottobre per i veicoli che circolano in via Pistocchi da via Severoli verso corso Mazzini, obbligo di svolta a sinistra.

I veicoli muniti di pass fornito dall’organizzazione della manifestazione sono autorizzati al transito e alla sosta in Zona a Traffico Limitato e in Area Pedonale per le operazioni di carico e scarico dalle ore 14 di giovedì 3 alle ore 18 di mercoledì 9 ottobre.