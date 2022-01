La Provincia di Ravenna ha avviato le attività relative all’elaborazione del Piano territoriale di Area Vasta della Provincia di Ravenna e con atto del presidente della Provincia è stata validata la documentazione per l’attivazione della fase di consultazione preliminare di cui all’articolo 44 della legge regionale 24/2017.

L’iter di formazione e approvazione del Piano prevede infatti l’attività di consultazione preliminare rivolta all’Autorità e ai soggetti ambientalmente competenti. Nel corso dell’elaborazione del Piano, inoltre, l’amministrazione procedente ha la facoltà di svolgere una prima fase dei percorsi partecipativi e di consultazione con riferimento ai contenuti pianificatori preliminari indicati dal comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale 24/2017.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei portatori degli interessi diffusi, la Provincia di Ravenna ha quindi convocato una prima seduta di consultazione preliminare per il giorno mercoledì 26 gennaio alle 14.30, alla quale sono invitate forze economiche, sociali e associazioni. La riunione, che avrà lo scopo di presentare la documentazione prodotta per poi acquisire contributi conoscitivi e valutativi, avverrà in modalità di videoconferenza.

Per partecipare è necessario comunicare entro venerdì 21 gennaio all’indirizzo email ufficiodipiano@mail.provincia.ra.it il nominativo e il contatto e-mail del partecipante, al quale verranno comunicate le modalità di partecipazione.