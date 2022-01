Investita mentre attraversa in bici le strisce pedonali e poi multata. Protesta Fiab | VIDEO

Una donna è stata investita mentre in sella alla bicicletta attraversava le strisce pedonali all’incrocio fra via Marconi e via Golfieri. Dopodiché è stata multata dalla polizia locale. La vicenda è stata descritta da Fiab Faenza che ha voluto denunciare il controsenso dell’autorità comunale, colpevole, secondo l’associazione, di creare prima piste ciclabili difficilmente fruibili dai ciclisti e poi di multarli. Nell’interpretazione del codice della strada da parte di Fiab, inoltre, l’attraversamento pedonale sarebbe percorribile in sella alla bici, con diritto di precedenza, a patto di non recare intralcio ai pedoni. Ma di parere opposto si è dimostrata l’autorità.