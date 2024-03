Domenica 3 marzo al Teatro Rasi di Ravenna (via di Roma, 39), alle ore 15.30, per la Rassegna Ritroviamoci al Rasi “Il Gruppo Teatrale San Severo di Ponte Nuovo ” sarà in scena con una commedia in tre atti di Romano Comandini: “È CARBURÊNT!”, regia di Giuliana Camorani.

Siamo nella sala d’attesa dell’ambulatorio del dottor Gioacchino, medico di base di un piccolo sobborgo di periferia.

Qui, tra una visita e l’altra, si alternano pazienti che diventeranno i protagonisti della vicenda e il medico, complice degli eventi che si susseguono con incalzare allegro, sarà l’artefice di un finale imprevedibile per tutti.

I biglietti possono essere acquistati: in prevendita presso la biglietteria del Teatro Rasi il giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00; un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro Rasi via di Roma 39 (RA); online sul sito www.vivaticket.it

La rassegna è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con il Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura e col sostegno della BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.