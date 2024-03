A Brisighella iniziate le riprese del film Honor Bound

Sono iniziate a Brisighella le riprese del film Honor Bound, lungometraggio tratto dall’omonima autobiografia di Anthony Malone, agente inglese della CIA per anni in missione in Afghanistan e in Pakistan. Il libro racconta come grazie al lavoro di Malone, alle informazioni recuperate, sia stato possibile prevenire diversi attentati terroristici negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Il lavoro di Malone in Medio Oriente è stato indispensabile anche per pianificare l’assassinio di Osama Bin Laden nel 2011.