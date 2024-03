Oltre 180 appassionati delle passeggiate sono arrivati nel faentino per partecipare alla Social Trekking 2024, iniziativa organizzata da ‘Walden viaggi a piedi’. Da ieri, venerdì 1 marzo sino alla giornata di domani, i camminatori, arrivati da tutta Italia sono arrivati nella città manfreda alla scoperta di monumenti, luoghi e specialità enogastronomiche. Quest’anno gli organizzatori hanno voluto fare tappa a Faenza e nel suo territorio in segno di solidarietà e sostegno dopo gli eventi alluvionali che lo hanno colpito. Nella prima giornata un centinaio gli appassionati del trekking hanno visitato la città di Faenza con tre ciceroni d’eccezione, Sandro Bassi della Pro Loco e gli assessori del Comune Simona Sangiorgi e Massimo Bosi. Nella giornata di oggi il programma ha portato i camminatori nelle prime colline faentine e nelle vallate circostanti (Lamone, Senio, Santerno, Tramazzo). Tornati a Faenza il gruppo ha fatto visita al Museo internazionale delle ceramiche. Domani, domenica 3 marzo, grande escursione al Parco della Vena del Gesso e pranzo al Parco del Carnè. Nella tre giorni gli ospiti camminatori hanno soggiornato al Rione Verde dove sono state organizzate cene e alcuni momenti musicali curati dalla scuola Artistation, alla quale andranno fondi per la ricostruzione della realtà musicale del Borgo.

L’evento ha il patrocinio dell’Unione della Romagna Faentina, del Parco della Vena del Gesso, di IF Imola Faenza Tourist Company, del Comune di Borgo Tossignano e del Comune di Marradi, oltre che la collaborazione di varie associazioni e di guide ambientali escursionistiche del territorio.