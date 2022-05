CAB Terra di Brisighella, in collaborazione con l’associazione nazionale Città dell’Olio e la Proloco di Brisighella e con il contributo del Comune di Brisighella e dell’Unione della Romagna Faentina, organizza per Domenica 29 Maggio la “Merenda nell’Oliveta”: un’occasione per trascorrere un pomeriggio immersi nel paesaggio olivicolo all’ombra degli ulivi secolari.

L’evento partirà con una visita guidata della Pieve del Tho, la suggestiva chiesa in stile romanico di Brisighella, considerata una della pievi meglio conservate di tutta la Romagna e monumento nazionale. Seguirà una facile passeggiata per raggiungere l’oliveta di Via Valloni dove verrà servita la merenda che consisterà in un cestino di prodotti locali a km zero, per una ricca e genuina merenda-aperitivo.

POSTI LIMITATI – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

via e-mail: commerciale@brisighello.net

Telefono: 0546 81103 (info e prenotazioni)

RITROVO: ORE 16:30 presso la Pieve di San Giovanni in Ottavo,

In caso di maltempo la merenda è rimandata, ma si potrà effettuare la visita al frantoio con degustazione in loco. Il luogo è accessibile alle persone con disabilità.