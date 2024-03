Anche quest’anno la scuola Pirazzini ha celebrato l’antica tradizione contadina dei Lòm a Mêrz (i lumi di marzo). Venerdì 1 marzo nel cortile della scuola i bambini, con i loro insegnanti, hanno preparato il braciere per il fuoco da accendere al tramonto. Dentro le fascine hanno messo le paure e i pensieri negativi di cui liberarsi. Poi, con l’ arrivo del buio, è iniziata la festa attorno al fuoco per tutti, bambini e genitori, con il rito propiziatorio (lo “scongiuro”) e la musica di Pietro Bandini”Quinzan”. Una festa con musica, balli tradizionali, in un grande girotondo attorno al fuoco. Per la riuscita della serata i maestri ringraziano il Comitato Genitori e l’associazione “Il Lavoro Dei Contadini”.