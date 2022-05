Entusiasmo, emozione e tanto interesse: quella di venerdì scorso resterà certamente una mattinata da ricordare per i ragazzi del Bucci. A conclusione del progetto didattico Incontro con l’autore, curato dalla professoressa Anna Bruno, la scrittrice Viola Ardone ha incontrato ragazzi e insegnanti delle classi 1CM, 1EM, 2DM, 2F, 3AE, 3CM, 3DM, 3EI, 4 EE 4 AE, VAE.

La nota autrice de «Il treno dei bambini» e «Oliva Denaro» – due perle della letteratura recente sia per l’originalità degli argomenti trattati, sia per la scrittura sapiente e intensa – ha risposto con grande disponibilità a tutte le domande dei ragazzi sui romanzi in questione, spaziando poi sui temi centrali per la loro formazione non solo come studenti ma anche come persone, e infine recandosi nelle aule per conoscerli e firmare autografi.

«Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento personale e a nome dell’ITIP Bucci – afferma la professoressa Bruno – a questa donna speciale, che ha dato prova di come la grande letteratura possa avvicinare i giovani e conquistarli grazie ad empatia e acume».