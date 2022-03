Le crociere inizieranno prima di Pasqua a Ravenna: navi più piccole ma in porto con più frequenza | VIDEO

Le prime crociere a Ravenna arriveranno a metà aprile, nel weekend prima di Pasqua. Per il 2022 sono previsti 105 scali per un totale di 150-160 mila croceristi, numeri in crescita rispetto a quelli di qualche settimana fa. Stime ancora approssimative a causa delle limitazioni dovute al covid e alle incertezze causate dalla guerra in Ucraina, con continue cancellazioni e aggiunte da parte delle compagnie. La prossima estate le navi potrebbero poter viaggiare con capacità ridotte al 65%. Gli arrivi dovrebbero diventare 300 mila nel 2025 quando il nuovo Terminal Crociere sarà a regime e quando però sarà necessario che Ravenna abbia un collegamento di infrastrutture necessario ad accogliere questi numeri.