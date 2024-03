Per la Buona Politica non parteciperà alle elezioni di Lugo. Dopo la decisione della candidata a sindaco, Roberta Bravi, di ritirarsi per motivi di salute, nella serata di giovedì è andato in scena un lungo direttivo della formazione politica per decidere se e come continuare la campagna elettorale, che vedeva la lista a fianco di Azione e Italia Viva. Inizialmente sembrava che potesse essere trovato un nuovo candidato sindaco, ma la nota pubblicata oggi direttamente da Per La Buona Politica chiude ufficialmente l’avventura della campagna elettorale per le elezioni comunali di Lugo: “Dal confronto è purtroppo emersa una situazione molto critica, soprattutto se paragonata agli intenti che hanno caratterizzato sin dal principio il nostro progetto e la volontà dell’assemblea generale” ha comunicato la presidente di Per La Buona Politica, Grazia Massarenti.

Per la Buona Politica non parteciperà alle elezioni di Lugo. Dopo la decisione della candidata a sindaco, Roberta Bravi, di ritirarsi per motivi di salute, nella serata di giovedì è andato in scena un lungo direttivo della formazione politica per decidere se e come continuare la campagna elettorale, che vedeva la lista a fianco di Azione e Italia Viva. Inizialmente sembrava che potesse essere trovato un nuovo candidato sindaco, ma la nota pubblicata oggi direttamente da Per La Buona Politica chiude ufficialmente l’avventura della campagna elettorale per le elezioni comunali di Lugo: “Dal confronto è purtroppo emersa una situazione molto critica, soprattutto se paragonata agli intenti che hanno caratterizzato sin dal principio il nostro progetto e la volontà dell’assemblea generale” ha comunicato la presidente di Per La Buona Politica, Grazia Massarenti.

“A seguito anche dei feedback raccolti dall’assemblea soci e simpatizzanti, ci siamo trovati nostro malgrado a dover prendere atto che, a seguito delle ultime vicissitudini che hanno coinvolto l’associazione e l’alleanza, oggi non sussistono più gli elementi per portare avanti il nostro progetto così per come si è sempre caratterizzato, stante il fatto che il candidato aveva per noi un ruolo rilevante, in quanto parte integrante del progetto stesso. A questa ragione se ne aggiungono poi altre di natura operativa che, pur essendo secondarie, hanno comunque influenzato inevitabilmente la decisione.

Il Direttivo si è pertanto visto costretto ad appurare che non era più possibile portare avanti il progetto, per come voluto dall’assemblea sovrana della nostra associazione e, quindi, a deliberare l’impossibilità per il nostro movimento di prendere parte ulteriormente alla competizione elettorale, dal quale consegue l’inevitabile nostra uscita anche dal tavolo della coalizione”.