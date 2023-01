“Strade comunali dissestate e pericolose: questo non è soltanto un biglietto da visita inadeguato per chi visita una località così prestigiosa come Faenza, ma un costante pericolo per ciclisti e motociclisti, nonché per gli stessi automobilisti che vivono la cittadina nel quotidiano”. A dirlo è Andrea Liverani, Consigliere Regionale e Comunale per la Lega.

“Via Canal Grande e Via Granarolo sono l’emblema dello stato di completo abbandono in cui versano la maggior parte delle strade comunali, senza dimenticare anche le strade del forese, ormai da tempo in pieno oblio.

È ormai passato un anno dalla nostra interrogazione in cui si chiedeva di intervenire al più presto con particolare attenzione per la via Granarolo, fulcro della viabilità faentina, purtroppo però, a distanza di mesi e dopo tutte le promesse dell’assessore, la situazione è pressoché identica, se non peggiorata.

“Negli anni infatti, abbiamo assistito ad un continuo deperimento del manto stradale senza che l’amministrazione facesse niente per migliorarlo” continua Liverani “l’Assessore Milena Barzaglia ha dichiarato che i lavori incominceranno con l’inizio della bella stagione; ma sono le stesse parole ripetute a Marzo 2022 in risposta alla nostra interrogazione. Quanto dovremmo aspettare ancora? i lavori devono iniziare subito” conclude Liverani.