Via Crucis per le strade di Ravenna, centinaia i fedeli presenti. Mons. Ghizzoni: In questa Pasqua un augurio di pace, riconciliazione e dialogo

E’ stato celebrato anche a Ravenna il Venerdì Santo, la Via Crucis cittadina guidata da mons. Ghizzoni, è partita da San Giovanni Evangelista con arrivo alla San Francesco.

Le tappe sono state viale Farini, via Diaz, piazza del Popolo, nel cuore della città, e poi in piazza Giuseppe Garibaldi, in via Gordini e in via Corrado Ricci.

Il lungo il tragitto è stato accompagnato da preghiere, e dai canti dei cori parrocchiali e associazioni che hanno progettato un percorso anche musicale per questo momento di preghiera ispirato ai crocefissi di oggi.

Centinaia i fedeli che hanno accompagnato il cammino in città.

Una Pasqua difficile, ha detto Monsignor Lorenzo Ghizzoni, con augurio che si passa trovare la pace e la strada verso la riconciliazione e il dialogo.