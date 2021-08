Parchi Bucci e Tondo, termina la gestione della Piccola Oasi: “Soddisfatti del lavoro svolto”

Scadrà a fine ottobre la convenzione fra il Comune di Faenza e l’associazione Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi per la gestione del parco Bucci e del parco Della Rocca. Un bilancio positivo per entrambe le realtà al termine di tre anni di lavoro che hanno portato a trasformare l’immagine soprattutto del parco Bucci, che era finita al centro di numerose polemiche e discussioni. Tre anni di lavoro non semplici per l’associazione che gestisce anche l’omonima oasi a Lugo, tant’è che la ricandidatura è in dubbio, ma alla fine dovrebbe arrivare.

Entro il 31 agosto, infatti, le realtà interessate potranno manifestare la propria disponibilità a gestire le due aree verdi, poi toccherà al Comune indire la gara per la nuova gestione.