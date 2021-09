Inaugurato il cantiere dell’Hub Portuale di Ravenna: inizia la nuova era del porto

Inaugurato il cantiere dell’Hub Portuale di Ravenna. Rhama Port-Hub, la società di progetto costituita da Consorzio Stabile Grandi Lavori e Dredging International, le imprese designate per l’esecuzione dei lavori RCM Costruzioni e Fincosit, l’Autorità Portuale e le istituzioni locali e regionali hanno oggi tagliato il nastro per la nuova opera dal costo di quasi 200 milioni di euro (si sale a 235 milioni calcolando gli oneri accessori). 5 milioni di metri cubi di sedimenti saranno scavati per far raggiungere ai fondali del porto i 12,5 m di profondità. I lavori riguarderanno anche 6,5 km di banchine ai quali si aggiungerà la nuova banchina in Penisola Trattaroli per il Terminal Container. All’inaugurazione del cantiere non sono mancate le proteste legate al recupero della Berkan B