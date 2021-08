“Sulla controversa questione dell’insediamento del polo scolastico Talamone nell’area verde di Via Vicoli i residenti da tempo attendono le scuse da parte della maggioranza dell’amministrazione comunale e pensiamo che ancor più oggi, dopo la conferma che quell’area verde sarà ampliata a spese di SNAM come opere di compensazione confermando la stessa visione dei residenti, debbano arrivare le scuse formali dal sindaco Michele de Pascale, dalla sua giunta, dai suoi consiglieri comunali e dai suoi consiglieri territoriali dell’area centro in primis dal presidente Maraldi” afferma Mauro Bertolino, Candidato Sindaco per Alleanza di Centro.

“Da subito il progetto del polo scolastico Talamone da insediare nell’area verde di Via Vicoli non aveva convinto residenti e frequentatori abituali dell’area e del parco sgambamento cani che capitanati da Elisa Guerra e supportati politicamente dal sottoscritto, avevano esposto le proprie perplessità sia in consiglio territoriale che in commissione consiliare; in entrambe le circostanze i cittadini erano stati “bacchettati” dai rappresentanti della maggioranza che elogiavano la bontà del progetto; perplessità dei residenti successivamente confermate da Arpae che bocciava il progetto avanzando osservazioni negative sull’inquinamento elettromagnetico, sulla vicinanza al metanodotto, sull’esposizione alle polveri sottili, sulla vicinanza alla linea elettrica, sull’inquinamento acustico ecc” prosegue Bertolino.

“Ribadiamo che né i residenti né il nostro partito sono contro la costruzione di nuovi poli scolastici, ma contro la cementificazione continua delle aree verdi si, anche in virtù del fatto che per questi scopi possono essere utilizzati gli svariati edifici pubblici abbandonati al loro destino da tempo che degradano le aree dove sorgono. I residenti attendono fiduciosi le scuse dovute!” conclude Mauro Bertolino.