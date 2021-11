È arrivata in Consiglio Comunale a Ravenna la proposta di deliberazione per la riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi adibiti a sosta dei veicoli nelle immediate vicinanze del plesso scolastico di San Pietro in Vincoli.

“Dopo tanti anni – ha commentato il consigliere del PD Igor Bombardi – si arriverà finalmente a compimento di un progetto strategico, chiesto da tutta la comunità di San Pietro in Vicoli e dal suo comprensorio. Doteremo la scuola di via Leonardo da Vinci di un parcheggio. L’iter è stato lungo perché l’area che sarà destinata alla sosta è di proprietà privata. Era stato avviato l’esproprio che però richiede tempistiche molto lunghe e procedure complesse. Di conseguenza a settembre era stata avviata una trattativa con i proprietari del terreno che ora hanno accettato l’offerta del Comune di Ravenna e si è raggiunto l’accordo. Con la delibera si dà mandato alla Giunta di comprare al prezzo determinato lo spazio per creare il parcheggio. Quindi verrà avviato subito il progetto di realizzazione del parcheggio, accorciando di molto i tempi rispetto all’iter dell’esproprio che sarebbe potuto durare anche due o tre anni. L’amministrazione potrà quindi procedere velocemente alla progettazione e alla realizzazione di un’opera importante per la comunità scolastica e per tutti i cittadini.”