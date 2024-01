In occasione del big match di domenica 7 gennaio al Pala de Andrè, che vedrà la Consar Ravenna sfidare la Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di A2 (inizio alle 18), la società ravennate ha predisposto una serie di iniziative per avvicinare ancora di più le squadre del proprio settore giovanile e le realtà del mondo pallavolistico cittadino. Le iniziative promozionali organizzate per il match di domenica saranno anche un modo per festeggiare tutti insieme il nuovo anno 2024 nel segno della grande pallavolo, degnamente rappresentata da due città che vantano una bacheca ricca di trofei e una florida tradizione di settore giovanile.

Per le società pallavolistiche della città e del consorzio Romagna in Volley il Porto Robur Costa 2030 ha previsto l’ingresso gratuito per tutti i propri atleti e un biglietto a prezzo scontato per i loro familiari.

Una speciale promozione è riservata ai tesserati delle squadre del settore giovanile del Porto Robur Costa 2030 e ai loro familiari.

La biglietteria del Pala de Andrè sarà aperta domenica alle 16.30.