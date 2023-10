Sei mesi dopo gara2 dei quarti di playoff contro Vibo, la Consar Ravenna torna ad abbracciare il proprio pubblico. E lo fa domani sera, alle 19, al Pala Costa (diretta in chiaro su Volleyball World e in differita martedì 31 alle 15 sul canale 78 di TR Sport di Tele Romagna), nell’anticipo della terza giornata d’andata del campionato di A2 Credem Banca. Dopo la Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo, affrontata in trasferta domenica scorsa, anche l’avversario che attendono Goi e compagni, la Pool Libertas Cantù, è tra i più coriacei e quotati del campionato.

E pur se ogni stagione è diversa dalle altre, la memoria non può non andare alle due sfide dell’annata scorsa. “Con loro abbiamo perso in maniera netta tutte e due le partite. E’ stata una di quelle squadre – rammenta coach Bonitta – che abbiamo sofferto. Altre nel girone di ritorno dello scorso campionato le abbiamo avvicinate e talvolta battute ma Cantù, come Cuneo, no. Alla fine Cuneo è arrivata dietro di noi e questo ci dà la dimensione del percorso di crescita che abbiamo fatto. Cantù è arrivata seconda e ha tutti gli elementi per ripetere un altro grandissimo torneo”.

I brianzoli arrivano a questa sfida con tre punti in classifica, ottenuti domenica espugnando Castellana Grotte dopo il ko casalingo all’esordio contro Aversa, mentre la Consar se l’è giocata a lungo punto a punto in Piemonte dopo avere rinviato la prima gara interna contro Porto Viro.

“Siamo molto amareggiati per il risultato, anche se poi Cuneo ha meritato la vittoria – sottolinea Bonitta -. Noi meritavamo sicuramente di vincere un set e di giocarci il quarto per vedere di portare la gara al tie-break. Il risultato, secondo me, è un po’ bugiardo ma resta l’evidenza che per buona parte della gara ce la siamo giocata alla pari contro una squadra di altissimo livello. Adesso c’è Cantù e non so cosa succederà nella partita di domani. Se giochiamo sui livelli del match di domenica scorsa possiamo dire la nostra. Dovremo avere lo stesso buon approccio di Cuneo ma meno pause. Le abbiamo studiate, abbiamo capito e analizzato. La settimana di lavoro è andata bene. E’ difficile ipotizzare come si svilupperà la partita: conterà, ripeto, l’approccio ma conterà molto anche come entrambe le squadre sapranno reagire a momenti di difficoltà o in cui dovranno recuperare. Dovremo essere perfetti”.

Si giocherà nel ricordo di Giuseppe Brusi, morto nella serata di mercoledì 25 ottobre, in un contesto emotivamente carico. “La pallavolo italiana e mondiale perde una figura storica – sottolinea Bonitta – e un dirigente di grandissimo spessore. Ancora di più lo perde la pallavolo ravennate. Saranno indimenticabili per sempre non solo gli anni della grandeur dell’epoca Messaggero ma anche la vittoria del campionato di A2 e il percorso che la società riuscì a fare anche gli anni successivi. Io lo posso solo ringraziare perché, allora giovane coach di un settore giovanile che si avvaleva di Skiba, mi ha dato la possibilità di poter pensare di fare questo mestiere anche da grande e non solo finché uno si diverte. Con lui abbiamo avuto un rapporto vero, a volte anche travagliato, ma sempre scandito da reciproca stima”.

Dirigeranno questa partita Marotta di Prato, alla decima stagione in A2, e Jacobacci di Pellestrina, alla nona annata in A2: fu secondo arbitro anche nella gara2 di playoff al Costa tra Ravenna e Vibo. Per gli abbonati la società ha predisposto un settore riservato in tribuna Est. La biglietteria del Pala Costa aprirà alle 17.30.