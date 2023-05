L’OraSì Ravenna torna fra le mura amiche del Pala De Andrè ospitando la NoviPiù Casale Monferrato, domenica 7 maggio alle ore 18, per tenere vive le speranze di salvezza e rialzarsi dopo la dura sconfitta subita sabato scorso a Cremona. Alla squadra di Coach Lotesoriere restano le ultime tre gare per giocarsi le proprie carte nel Girone Salvezza, tre finali nelle quali i giallorossi lotteranno per mantenere la Serie A2.

Per continuare a lottare tutti assieme, la società giallorossa chiama nuovamente a raccolta la città e il mondo sportivo Ravennate per conservare la categoria ricordando che, per le quattro partite di seconda fase, i biglietti (escluso il settore delle poltrone) sono a 10€ per tutti.

In occasione di questa partita, la società propone inoltre la promozione speciale “porta un amico”: per ogni tagliando acquistato a 10€, un ulteriore biglietto sarà disponibile in omaggio (la promozione non si applica ai biglietti poltrona).

Dopo la recente alluvione, inoltre, i giallorossi vogliono abbracciare la cittadinanza dei comuni più colpiti, offrendo loro l’ingresso gratuito alla partita. Esibendo la carta d’identità in biglietteria i residenti a Bagnacavallo, Castelbolognese, Conselice e Faenza, avranno quindi un tagliando gratis.

La palla a due è in programma alle ore 18 di domenica 7 maggio. Arbitri della partita saranno Stefano Wasserman di Trieste, Marco Barbiero di Milano e Umberto Tallon di Bologna.

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Sappiamo che la situazione è molto difficile, ma vogliamo continuare a lottare e dare battaglia a partire da questa partita: per rispetto alla maglia che indossiamo e ai nostri tifosi dobbiamo mostrare una faccia diversa rispetto a quanto successo nella scorsa gara. La prestazione e il risultato sappiamo che possono esserci come non esserci, ma lo scoramento che si è visto negli ultimi quindici minuti di settimana scorsa non è una cosa che dobbiamo mostrare, per rispetto del lavoro che abbiamo fatto in questi otto mesi e soprattutto per rispetto verso chi ci sostiene nonostante il periodo”.

Le altre partite della 6° giornata della 2° fase di Serie A2 Girone Salvezza

Allianz Pazienza San Severo – Kienergia Rieti

Staff Mantova – E-Gap Stella Azzurra Roma

Caffè Mokambo Chieti – Ferraroni Juvi Cremona (ore 19)

La classifica

Caffè Mokambo Chieti 14, E-Gap Stella Azzurra Roma, Ferraroni Ju-Vi Cremona, Staff Mantova 12, Allianz Pazienza San Severo, NoviPiù Casale Monferrato, Kienergia Rieti 10, OraSì Ravenna 8.

Biglietteria

La biglietteria del Pala De Andrè aprirà dalle ore 17 di domenica 7 maggio, così come i cancelli del palazzetto.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/Ticket/bkt-ravenna-p-manetti-s-dil-a-r-l-vs-casale/206573 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Questi i prezzi:

Poltrona: 22 euro

Biglietto unico: 10 euro

Biglietto omaggio (under 6 anni e atleta Basket Ravenna e società sportive affiliate)

Live match

Diretta streaming su LNP PASS ( https://lnppass.legapallacanestro.com/ ). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto