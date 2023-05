Lunedì 8 maggio alle 18, al Mercato Coperto di Ravenna, si parla di welfare aziendale in un evento gratuito e aperto a tutti, organizzato da Assicoop Romagna Futura, UnipolSai e UniSalute in collaborazione con CNA Ravenna, dal titolo “Welfare Meeting: Il Valore del Welfare per le Aziende”.

L’incontro ha lo scopo di creare consapevolezza sulle molteplici opportunità e benefici che i piani di Welfare Aziendale offrono alle imprese e ai lavoratori.

Quali sono i servizi welfare più richiesti dai dipendenti delle Aziende? Come si attiva un piano welfare? Quali sono i benefici fiscali per il datore di lavoro? Queste sono solo alcune delle domande più frequenti che gli imprenditori si pongono quando sentono parlare di Welfare Aziendale. Il Welfare Meeting sarà l’occasione giusta per approfondire l’importanza e i vantaggi legati a questa tematica sempre più di attualità.

L’incontro sarà condotto dalla Direzione Life & Health di UnipolSai e UniSalute. Interverranno il Direttore generale di CNA Massimo Mazzavillani e l’Amministratore Delegato di Assicoop Romagna Futura S.p.A Maurizio Benelli. Seguiranno gli interventi di Davide Magagna, Consulente Welfare Assicoop, e Serena Guido­tti, Consulente Welfare Area Toscana ed Emilia Romagna.

Al termine, ai presenti verrà offerto un aperitivo.