E’ stato presentato il ricco programma delle Celebrazioni della Beata Vergine delle Grazie, Patrona della città di Faenza e della Diocesi. L’inizio è previsto questa sera in Cattedrale, poi itinerante per la Diocesi fino a sabato 13 maggio, giorno della Patrona, con la Fiorita dei Bambini, la Cerimonia dei Ceri e alla sera un Concerto Gospel per gli alluvionati. Domenica 14 maggio la chiusura in Cattedrale.