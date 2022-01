Palazzo delle Esposizioni sarà un polo commerciale, turistico ed espositivo | VIDEO

Il nuovo Palazzo delle Esposizioni non sarà un centro al servizio del sociale, come pensato qualche anno fa, come votato in consiglio comunale, ma sarà un polo commerciale, turistico ed espositivo nel quale in qualche modo dovrebbero confluire l’attuale utilizzo dell’immobile insieme ad una vocazione fieristica. Se infatti verrà effettivamente realizzata la nuova casa della salute al centro fieristico di via Risorgimento, sarà necessario realizzare in città un altro luogo in grado di ospitare alcuni eventi che normalmente venivano creati nei padiglioni della fiera.