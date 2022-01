La titolare del bar del tribunale di Ravenna, Valeria De Caro, ha deciso di querelare l’assessore comunale Federica Del Conte per diffamazione aggravata. Tutto nasce dalle dichiarazioni dell’assessore durante il consiglio comunale del 23 novembre scorso, quando, su richiesta del consigliere comunale Giacomo Ercolani (Lega), la Del Conte relazionò in merito alle difficoltà dell’attività commerciale di pagare l’affitto per i locali di proprietà comunali a causa del ridotto afflusso di clientela dovuto alla pandemia.

La notizia è apparsa sui quotidiani locali in edicola il 10 gennaio.

Nella sua risposta in consiglio comunale Del Conte accennò ad una posizione debitoria dell’attività risalente a prima della pandemia. È questa la dichiarazione al centro della querela. Dichiarazione poi riportata dalla stampa e divenuta di dominio pubblico. Valeria De Caro infatti contesta la ricostruzione degli eventi avvenuta in consiglio comunale, sostenendo che tutti i problemi legati all’attività siano esclusivamente riconducibili al periodo della pandemia e del lockdown. Secondo la querelante, le dichiarazioni, oltre a causare spiacevoli situazioni personali, le hanno procurato un danno anche con i propri fornitori.

La questione sarà affrontata di fronte al Giudice di Pace a fine marzo.

Tutt’ora pendente invece il ricorso al Giudice delle Locazioni per una riduzione dell’affitto, 2.100 euro mensili, a causa sempre del limitato afflusso di clientela.