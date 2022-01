Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Renato Esposito, ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale per chiedere di sostituire le panchine in legno di piazza Gandhi, troppo spesso prese di mira da alcuni vandali:

“PREMESSO

che l’arredo urbano come le panchine pubbliche, va studiato in funzione della zona in cui viene collocato e degli eventi atmosferici cui verrà sottoposto.

CONSIDERATO

che installare panchine pubbliche in legno che richiedono una costante e puntuale manutenzione, per poi lasciarle abbandonate al proprio destino ed all’opera dei vandali, è solo uno spreco di pubblico denaro, il denaro dei RAVENNATI. Fatto ancora più grave se si considera che le stesse sono collocate all’inizio di via Cavour, zona commerciale e turistica per eccellenza.

VISTO

che non esiste un controllo né sulla manutenzione né sulla prevenzione di simili atti vandalici

SI CHIEDE

Al Sindaco ed alla Giunta di:

effettuare una costante e minuziosa opera di manutenzione dell’arredo urbano; di sostituire le panchine di piazzetta Gandhi con altre più idonee a resistere agli attacchi del tempo e soprattutto alla sciagurata opera dei vandali.

(Ad esempio si potrebbero installare panchine in cemento, ne esistono di infinite forme, tali da adattarsi a qualunque stile architettonico.)

Si attende la risposta scritta”.