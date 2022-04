Esito negativo per la salmonella su un ovetto Kinder sequestrato dai Nas dopo che un bambino di 12 anni era stato ricoverato in ospedale a Ravenna. La notizia appare su Il Resto del Carlino.

Il bambino, insieme alla sorella, si era sentito male. Ricoverato in ospedale, gli esami avevano dato esito positivo per la salmonella. Il batterio però non era stato riscontrato negli esami della sorella. La bambina aveva presentato sintomi più lievi e per lei non era stato necessario il ricovero. Entrambi avevano mangiato un ovetto Kinder, venduto nella confezione da tre merendine. I carabinieri avevano così sequestrato l’ultimo ovetto rimasto della confezione per esaminarlo. I sospetti sull’ovetto erano ricaduti dopo i casi evidenziatisi nel nord Europa. Tuttavia, nello stabilimento italiano della Ferrero, ad Alba, non è mai stata registrata la presenza della salmonella.