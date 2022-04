Tragedia nel pomeriggio di venerdì, verso le ore 16.30, in A14Bis, all’uscita dell’area di servizio Sant’Eufemia, dove un operaio 41enne è stato travolto da un’auto, una Mitsubishi. L’automobilista 35enne, per cause in via di accertamento, non si è accorto della presenza sulla carreggiata degli operai ed ha travolto mortalmente il quarantunenne. Sul posto, dopo l’incidente, oltre ai soccorritori del 118, la Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia.