La foto che ritrae Raul Gardini e la Coppa della Louis Vuitton Cup vinta nelle acque di San Diego nel 1992, è un simbolo di passione, competizione, sacrificio, vittoria.

E proprio quella coppa potrà essere vista dal vivo da ravennati e turisti al Mercato Coperto di Piazza Costa, a Ravenna, dove sarà esposta in una teca dal pomeriggio del 26 aprile al 1° maggio.

Grazie alla collaborazione tra Fondazione Raul Gardini, Mercato Coperto e Circolo Velico Ravennate sarà così possibile ammirare uno tra i più ambiti trofei del mondo velico.

“Sono onorata di poter dare il nostro contributo alle celebrazioni del 30° anniversario della vittoria del Moro di Venezia con i protagonisti di quell’avventura”, commenta Beatrice Bassi per il Mercato Coperto e Molino Spadoni. “Raul Gardini ha fatto scoprire la grande vela agli italiani e con la sua incredibile impresa che ha emozionato tutti noi , ha promosso l’immagine dell’Italia nel mondo”.

Dice Ivan Gardini, presidente della Fondazione Raul Gardini: “Condivido con Eleonora e Maria Speranza il pensiero che Ravenna si dimostra sempre affettuosa nei confronti di nostro padre e del suo Moro di Venezia. Per noi é una testimonianza che quella sfida aveva contenuti umani e tecnologici importanti, che hanno contribuito a spingere la vela italiana verso l’eccellenza”.

La Louis Vuitton Cup (LVC) è stata introdotta nel 1983 per premiare il vincitore delle regate di selezione tra gli sfidanti (challenger) del detentore della Coppa America. Le regate di selezione si sono svolte a partire dal 1970 per poter scegliere fra un crescente numero di sfidanti, ma solo dall’edizione del 1983 vi è in palio il trofeo. Nel 1992 la coppa andò al Moro di Venezia.

Il programma degli eventi

sabato 30 aprile

Ore 17.30: talk show ‘Il Moro e l’evoluzione tecnologica in Coppa America”

Ore 20.45: Cena evento con i protagonisti dell’impresa che ha segnato la storia della vela

Italiana.

Domenica 1 maggio regata Festivela a cura del Circolo Velico Ravennate.