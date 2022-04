La Caritas diocesana di Faenza e Modigliana, realtà che per anni ha visto Damiano Cavina impegnato in diversi ruoli, ha voluto oggi ricordare il 48enne scomparso nell’incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di giovedì lungo la modiglianese, a Marzeno:

“Ieri è salito al cielo il nostro Damiano. Il cuore di tutti noi è pieno di dolore insieme a tanta gratitudine per l’amore agli ultimi e per il suo essere uomo di pace e di giustizia come ci ha testimoniato continuamente con la sua vita. Ci stringiamo tutti a Maddalena, alle loro bimbe e a tutta la famiglia.

Il Vescovo Sua Eccellenza Mons. Mario Toso, a nome della Caritas diocesana di Faenza-Modigliana e suo personale, esprime il più vivo cordoglio per la morte di Damiano Cavina, per tanti anni impegnato nelle attività di servizio ai bisognosi svolte dalla Diocesi. Il Vescovo assicura la vicinanza cristiana alla famiglia e la preghiera di suffragio”.

In ricordo di Damiano, la Caritas ha pubblicato una sua poesia :

Scorre la vita,

passa il giorno,

un uomo si affida

in questo eterno ritorno.

Si schiudono i cuori,

inondati di luce,

in un lontano mattino

di nuovi umori.

C’è qualcosa di perfido

che stride, che avanza,

c’è qualcosa di infido

in questa nuova danza.

Scorre la vita,

ma si ferma il giorno,

un uomo si abissa,

rabbuia ciò che è attorno.

Chi mi riparlerà

di giornate profumate

dove correre a perdifiato

tra le dune d’estate?

Chi metterà l’accento

su strade vecchie e nuove,

dove soffia un morbido vento

che il mio passo accoglie

e calma il mio spavento?

C’è una lotta tra dolore e vita

che come lacci blocca le mie dita.

C’è qualcosa, forse niente,

una figura tremolante,

una forza impaziente,

che si apre dentro di noi.

Che chiama,

non nuovi eroi,

ma ricorda agli astanti

una speranza nascosta,

dimenticata in un angolo,

la memoria di una nascita irrilevante

tra le crepe della storia,

tra una vuota memoria.