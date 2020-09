Omicidio Willy, alcuni pugili ravennati condannano la vicenda e si espongono: “La colpa non è del nostro sport”

La tragica vicenda di Willy, il ragazzo picchiato e ucciso a Colleferro, non ha lasciato indifferenti i pugili della palestra Edera Gym di Ravenna, che questa mattina hanno organizzato una conferenza stampa insieme ad altre associazioni sportive e di volontariato della città per condannare la tragedia. Gli atleti e i vari membri delle associazioni coinvolte sono stati mossi soprattutto dall’esigenza di lanciare un messaggio di inclusione e ribadire che la violenza fuori dal ring sia del tutto estranea agli ideali di sport come la boxe e le diverse arti marziali.