Domenica sera alle 20:30, alla vigilia della riapertura degli Istituti Scolastici, nella cornice di Piazza Nenni (già Molinella), Faenza Cresce organizza un incontro per comprendere meglio le traiettorie del presente e del futuro del sistema scuola, per parlare di politiche familiari e per approfondire le buone prassi di misure di conciliazione tra vita e lavoro. Tre elementi concatenati fra loro

Per farlo sono stati invitati tre relatori d’eccezione: Giampiero Leo, primo Assessore alla Gioventù in Italia quando membro della Giunta del Comune di Torino, e – per oltre dieci anni – già Assessore alla Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione della Regione Piemonte. Da sempre all’interno di movimenti giovanili e del volontariato cattolico, a partire da Comunione e Liberazione, ha profuso il suo impegno negli annisul tema della solidarietà e della educazione alla legalità, della dottrina sociale cattolica, dell’aiuto ai più deboli e dei diritti umani.

Maria Saragoni, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Carchidio-Strocchi e persona che nelle ultime settimane ha avuto osservatorio privilegiato sui cambiamenti in atto nel sistema scuola. Assieme a lei Giovanni Malpezzi, Sindaco di Faenza, che racconterà il lavoro dell’Amministrazione comunale negli ultimi difficili mesi di gestione scolastica, con un occhio vigile sul futuro delle politiche educative locali.

“L’incontro è aperto a tutti e rimarca ancora una volta la volontà di Faenza Cresce di porre sotto la luce dei riflettori temi cardine per la nostra comunità: scuola, giovani, educazione, formazione, famiglia. Affinché il sistema scuola sia poi volano per un percorso professionale valido e efficiente, per la quale la futura amministrazione dovrà esserne attore di raccordo costante”.