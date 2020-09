Coronavirus, il Comune diminuisce la Tari per attività e imprese: “C’è chi risparmierà anche l’80%”

Riduzioni anche dell’80% della Tari per le aziende faentine. È il nuovo intervento del Comune di Faenza a sostegno del mondo economico dopo la crisi dovuta al coronavirus e la chiusura forzata per alcuni mesi delle attività. La norma, approvata in consiglio comunale, è stata possibile grazie alla diminuzione del 3,5% del montante Tari che ogni anno il Comune di Faenza deve versare per i rifiuti (10 milioni di euro). Per i privati cittadini, invece la tariffa rimarrà la stessa dell’ultimo anno, senza subire sconti, ma neanche aumenti. Il Comune di Faenza ha così quindi deciso di intervenire prevalentemente a favore del mondo economico anche a seguito delle diverse settimane di chiusura delle aziende, le quali hanno praticamente visto azzerato il fatturato in primavera