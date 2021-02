Omicidio di Ilenia Fabbri: eseguita l’autopsia. Accertamenti per tutta la giornata di domenica nell’abitazione

Sono terminati poco prima delle 16.30 gli accertamenti della Polizia Scientifica nell’appartamento di via Corbara dove si è consumato l’omicidio di Ilenia Fabbri. Gli agenti di polizia sono tornati nella mattinata di domenica per continuare le indagini su una scena del delitto che fin da subito è apparsa confusa. Accertamenti che sono quindi proseguiti per tutta la giornata. Verifiche sono state effettuate nella tavernetta adibita a cucina e sull’auto della vittima, ancora parcheggiata accanto all’ingresso dei garage del condominio.