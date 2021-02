Emergono alcuni dettagli importanti dall’analisi delle immagini di videosorveglianza catturate nei dintorni della casa di Faenza (Ravenna) dove, la mattina del 6 febbraio, è stata uccisa Ilenia Fabbri. Si tratterebbe, come riportano i media locali, di un uomo di carnagione chiara, alto 1,80-1,90, vestito di scuro, con un cappuccio e il volto coperto da una mascherina.

Gli inquirenti sono convinti che l’uomo ripreso pochi minuti prima da quelle telecamere sia il killer di Ilenia, sia perché a quell’ora, le 6 di mattina, in giro non c’era nessuno, sia perché la descrizione coincide con quella riferita dall’amica della figlia di Ilenia, che era rimasta a dormire nella casa del delitto dopo che la figlia della vittima insieme a suo padre (l’ex marito di Ilenia, attualmente indagato a piede libero) erano usciti. Nei prossimi giorni si continuerà ad analizzare quella sequenza di pochi secondi dove potrebbe esserci la soluzione del mistero.

Si stanno passando al setaccio anche i negozi di ferramenta.

L’uomo che ha ucciso Ilenia, infatti, sarebbe entrato in casa aprendo la porta con una copia delle chiavi.