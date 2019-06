È stata senza dubbio un successo l’edizione 2019 di «Night Run», l’originale appuntamento organizzato e promosso da 12 anni nel cuore della città di Ravenna al calar del sole. Un successo di partecipazione, con oltre mille iscritti complessivi alle varie iniziative in programma, ed un successo organizzativo colto da Ravenna Runners Club, società che promuove diversi appuntamenti annuali che culminano con la Maratona di Ravenna Città d’Arte in programma quest’anno nel weekend dall’8 al 10 novembre.

Piazza Kennedy, sede della partenza e palcoscenico principale della manifestazione, è diventata, per un pomeriggio e fino a tarda sera, il cuore pulsante della città tra i colori delle tenute sportive dei partecipanti e la musica che li ha accompagnati.

Il pomeriggio si è aperto con la disputa di «Speed Run». Uno scatto veloce di 50 metri nel mezzo della piazza come appuntamento promozionale dedicato ai bambini dai 3 ai 17 anni, tesserati per le società di atletica del territorio e non. Proprio i più piccoli, hanno dato spettacolo con la loro genuinità e la voglia semplicemente di correre, prima delle batterie finali dedicate ai ragazzi che hanno registrato anche l’assegnazione del Memorial «Maurizio Rivano» ai più veloci della gara sui 50 metri ovvero Anna Babini fra le femmine, classe 2006 tesserata per la Mameli Ravenna, e Gabriele Fortarezza della Academy Ravenna Athletics classe 2005, tra i maschi.

Conclusa «Speed Run», è toccato alla prima partenza di «Night Run», quella ludico motoria per i non competitivi e camminatori che ha registrato un autentico boom di partecipanti, con oltre settecento persone al via tra runner allenati ed altri occasionali, famiglie e gruppi di amici, ma soprattutto tanta gente felice di attraversare Ravenna godendo dei suoi scorci in una bella e calda serata d’estate. A seguire, altre due gare riservate agli atleti competitivi suddivisi per categorie e sesso che hanno potuto apprezzare un percorso assolutamente originale. Tutti i risultati delle gare competitive sono consultabili sul sito web endu.net.

«Voglio soprattutto ringraziare i tantissimi partecipanti – sottolinea Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – che hanno scelto la nostra manifestazione in una giornata così calda d’estate. È stata una bellissima edizione, impegnativa come sempre a livello organizzativo, ma ricca di divertimento e di soddisfazione grazie anche all’apporto fondamentale dei nostri splendidi volontari. La città ha risposto benissimo a Night Run e tante persone sono arrivate a Ravenna anche da altri territori per questa corsa nel centro sempre affascinante. Anche Speed Run ci ha regalato emozioni e i sorrisi dei bambini sono stati sicuramente il nostro riconoscimento più gradito. Vorrei ringraziare anche la Polizia Municipale e tutte le forze dell’ordine che hanno presidiato tutto il percorso. Stiamo già pensando al nuovo percorso per il 2020 per continuare a crescere e proporre sempre novità che sappiano cogliere l’interesse e l’apprezzamento della gente».