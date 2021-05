Il Ravenna era chiamato ad una vera e propria impresa per mantenere la categoria, ma è costretto a cedere il posto ad un Legnago che nelle due gare disputate si è dimostrato superiore.

Giallorossi che partono cercando di prendere il pallino del gioco, ma dopo soli 7 minuti pagano una disattenzione difensiva che rende ancora più insormontabile l’ostacolo. Yabre pesca Bulevardi sul secondo palo che indisturbato incrocia e batte Tomei. Il Ravenna riprende in mano il pallino del gioco, ma puntualmente sbatte contro l’arcigna difesa veneta, le occasioni arrivano sugli sviluppi di calci piazzati con la conclusione di Papa e l’incornata di Caidi, ma che non impensieriscono Pizzignacco. Al 32’ Grandolfo parte in contropiede e conclude dal limite alto. Sul finale Ravenna più pericoloso in avanti, prima con il bel cross di Boccaccini che trova Sereni sul secondo palo, controllo e tiro del 21 giallorosso ribattuto in angolo. Ci prova anche capitan Papa a dare la scossa ai suoi allo scadere, ma Pizzignacco para con i pugni.

In avvio di ripresa Colucci inserisce Fiorani e Perri per dare energie ai giallorossi e proprio da una iniziativa di Fiorani Martignago si trova sul centro sinistra a concludere, palla fuori di poco. Di nuovo pericoloso Martignago al 12’ sul cross di Perri, ma la conclusione al volo della punta non centra lo specchio. Il Ravenna non riesce a sfondare ed il Legnago punisce con il neo entrato Buric, che scatta sul filo del fuorigioco al 23’ e freddissimo di fronte a Tomei insacca il gol del raddoppio, una rete che chiude a doppia mandata il discorso salvezza. La gara scivola via sul velluto per il Legnago che al 36’ trova anche il terzo gol direttamente da angolo con Bulevardi, il cui cross viene deviato ingannando Tomei. Giallorossi che terminano in 10 per l’infortunio di Codromaz a cambi ultimati, amaro finale specchio di una stagione da dimenticare che vede il Ravenna salutare il calcio professionistico.

TABELLINO:

Legnago Salus – Ravenna Football Club 1913: 3-0

Legnago Salus: Pizzignacco, Ricciardi, Bondioli, Yabre, Rolfini (9′ st Buric), Giacobbe (32′ pt Antonelli), Sgarbi (9′ st Chakir), Perna, Zanoli, Grandolfo (8′ st Lazarevic), Bulevardi (37′ st Ruggero). A disp.: Corvi, Pellizzari, Ranelli, Zanetti, Lovisa, Mazzali, Morselli. All.: Giovanni Colella.

Ravenna Football Club 1913: Tomei, Zanoni, Ferretti, Codromaz, Martignago (26′ st Marozzi), Sereni, Caidi (1′ st Perri), Esposito (16′ st Rocchi), Papa, Benedetti (1′ st Fiorani), Boccaccini (16′ st Alari). A disp.: Raspa, Albertoni, Shiba, Mancini, Jidayi. All.: Leonardo Colucci.

Reti: 23′ st Buric, 8′ pt Bulevardi, 37′ st Bulevardi.

Note: Ammoniti: Caidi, Antonelli, Codromaz, Perri, Pizzignacco.